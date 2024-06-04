شركة روسية تنجح في اختبار اتصال الليزر بين الأقمار الصناعية

أعلنت شركة "بيورو – 1440" الروسية عن نجاح الاختبارات الأولية لاتصال الليزر بين الأقمار الصناعية.

جاء على قناة "تليغرام" التابعة للشركة:" أنجزنا في 30 مايو الماضي دورة أولى من اختبارات أجهزة الاتصال بين الأقمار الصناعية من تصنيعنا. وتم إرسال ما يزيد عن 200 غيغابايت بسرعة 10 غيغابايت في الثانية بين الجهازين الفضائيين اللذين تفصلهما مسافة 30 كيلومترا.

وقال مصدر في وزارة الرقمنة الروسية معلقا على نتائج الاختبارات إن الإنترنت الفضائي غير المنقطع والاتصالات التي تعتمد مثل هذه التكنولوجيا ستكون متاحة في أبعد مناطق روسيا. وأضاف أن هذه الاتصالات ستكون مفيدة في مناطق من المستحيل أن تنشر فيها أبراج الاتصال والإنترنت.

يذكر أن شركة "بيورو – 1440" الروسية تخطط لاحقا لاختبار اتصال الليزر بين القمرين الصناعيين اللذين يبعدان عن بعضهما مسافة عشرات الكيلومترات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا