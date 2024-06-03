هواوي تعلن عن منافس قوي لساعات آبل الذكية (فيديو)

بدأت هواوي بالترويج لساعات Watch Fit 3 التي ستنافس ساعات Apple Watch من حيث الأسعار والمواصفات.

تأتي الساعة بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5 ATM، أبعاده (43.2/36.2/9.9) ملم، وزنه 26 غ بدون حزام التثبيت على اليد.

وحصلت على شاشة AMOLED، مقاس 1.82 بوصة، دقة عرضها (480/408) بيكسل، معدل سطوعها 347 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

وجهزتها هواوي ببطارية، سعة 400 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من 10 أيام بالشحنة الواحدة، وزودتها بتقنيات "بلوتوث5.2" لتقترن بسرعة مع الهواتف والأجهزة الذكية.

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ويمكن لهذه الساعة الاقتران بالأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS، كما زوّدت بحساس لقياس معدلات نبض القلب، وحساس لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وزودت بالعديد من التطبيقات والتقنيات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.

المصدر: gsmarena