Asus تعلن عن منصتها المحمولة الجديدة لألعاب الفيديو

أعلنت Asus عن منصة ROG Ally X الجديدة لألعاب الفيديو والتي ستنافس المنصات الحديثة من Nintendo وسوني.

تأتي المنصة الجديدة كنسخة مطورة عن منصات ROG Ally السابقة، لكنها حصلت على بعض التعديلات التي تجعلها أفضل في الأداء ومناسبة لألعاب الفيديو الحديثة.

وحصلت على شاشة مقاس 7 بوصات بتردد يعادل 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات Dolby Atmos لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

وجهّزتها Asus بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 24 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD-M2 بسعة 1 تيرابات، ويمكن توسيع هذه الذواكر عبر شرائح microSD.

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وجاءت ROG Ally X بوزن 678 غ، وزودت ببطارية بضعف سعة بطاريات أجهزة ROG Ally السابقة، كما جهّزت بنظام تبريد خاص يمنع ارتفاع درجات حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف، وزوّدت بمنفذ USB-C ومنفذ USB 4، ويفترض أن يبدأ طرح هذه المنصات في الأسواق العالمية في يوليو القادم.

المصدر: ixbit