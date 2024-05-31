Acer تطلق أحد أفضل الحواسب للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية

كشفت Acer عن حاسبها الجديد الذي جهّز بتقنيات تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة المخصصة للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وتبعا للخبراء في Acer فإن حاسب Chromebook Plus 516 GE من المفترض أن يقدم تجربة ممتعة لمحبي ألعاب الفيديو نظرا لتقنياته المتطورة وقدرته على العمل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن أنه مجهّز بشاشة مقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 350 شمعة/م، كما أن بطاريته يمكن أن تكفيه ليعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات عند شحنها بشكل كامل.

وحصل على معالج Chromebook Plus 516 GE المجهز بشريحة رسوميات مدمجة من نوع Iris Xe Graphics G7، وزوّد بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعات تصل إلى 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.

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ودعمته Acer بأربع مكبرات صوت عالية الأداء، ولوحة مفاتيح مجهزة بنظام إضاءة داخلي، وكاميرا بدقة 1080 بيكسل لإجراء مكالمات الفيديو، وشرائح مودم تضمن له الاتصال السريع مع شبكات Wi-Fi 6E.

المصدر: 3dnews