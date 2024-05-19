روسيا.. تطوير شبكة عصبية تتنبأ بمخاطر وقوع الشركات تحت العقوبات

قام العلماء في جامعة "بيرم" القومية الروسية بتطوير نظام قائم على الشبكات العصبية، يتنبأ بمخاطر وقوع الشركات تحت العقوبات.

وقالت الخدمة الصحفية للجامعة:" في السنوات الأخيرة الماضية، تمارس الدول الغربية سياسة العقوبات ضد العديد من الدول، بما في ذلك روسيا، وقد وُضعت تحت العقوبات مصارف كبيرة وشركات في قطاعي التعدين والصناعة، وكذلك رجال الأعمال والسياسيون. ولا يتطلب من الحكومة الروسية اتخاذ تدابير الاستجابة السريعة الخاصة بالتنظيم الاقتصادي فحسب بل والتنبؤ والتحليل الطويل المدى للتطورات المحتملة، وقد طور العلماء في جامعة "بيرم" نظاما ذكيا يقوم على الشبكة العصبية التي تتنبأ بناء على عوامل اقتصادية مختلفة خاصة بكل شركة في السوق الروسية بمخاطر إدراجها على قوائم العقوبات".

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واستخدم العلماء المشاركون في المشروع لتدريب الشبكة العصبية قواعد بيانات الشركات الروسية، بما في ذلك المؤسسات التي قد خضعت للعقوبات. وأوضح العلماء أن النظام تم تصميمه بطريقة تتفادى حصول الأخطاء قدر الإمكان.

وقالت داريا فلاديميروفنا الأستاذة المساعدة في قسم الرياضيات التطبيقية بجامعة "بيرم": "لقد تمكنا من الحصول على نتائج وصلت دقتها إلى 90%، وهو مؤشر مرتفع إلى حد ما".

وأوضحت الخدمة الصحفية للجامعة أن الحل التكنولوجي يمكن استخدامه "كأداة إضافية في تطوير الخطط المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية". وتم تحقيق المشروع في إطار برنامج الزعامة الأكاديمية الاستراتيجية "الأولوية 2030".

المصدر: تاس