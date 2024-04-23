دوروف يعلّق على حذف "تليغرام" من متجر App Store في الصين

علّق مؤسس تطبيق "تليغرام" بافيل دروروف على حذف التطبيق من نسخ متجر App Store المخصصة للعمل في الصين.

وقال دوروف "إنه لم يلاحظ انخفاضا ملحوظا في عدد تحميلات التطبيق في الصين بعد إزالة التطبيق من نسخ App Store المخصصة للعمل هناك"، وأشار إلى "أن هذا الإجراء كان موجها ضد شركة آبل، وليس ضد التطبيقات التي تم حذفها من المتجر".

وأشار دوروف إلى أن "تليغرام" يظل التطبيق الرائد من حيث عدد التحميلات في الصين بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وأن بيانات Google Play تشير إلى هذا الأمر. وأعرب عن ثقته في شعبية "تليغرام" بين المستخدمين في الصين، بالرغم من أن التطبيق يحتاج إلى خدمات VPN ليعمل هناك.

ونوه مؤسس "تليغرام" إلى أن قرار السلطات الصينية بحظر بعض التطبيقات في متجر App Store في الصين يمكن أن يضر بمصالح شركة آبل بالدرجة الأولى، وهذا قد يؤدي إلى تراجع مبيعات أجهزة آيفون في الصين، وأن "آبل هي المسؤولة عن هذا الأمر، كونها لم تسمح للمستخدمين بتحميل التطبيقات من متاجر إلكترونية أخرى غير App Store".

إقرأ المزيد

وكانت شركة آبل قد أزالت الأسبوع الماضي عددا من تطبيقات المراسلة من نسخ App Store المخصصة للعمل في الصين، منها تطبيق "تليغرام" و"واتس آب" وSignal وLine، وذلك امتثالا لأوامر الإدارات الصينية المسؤولة عن شؤون الإنترنت والمجال الإلكتروني، وذكرت الشركة أنها تلتزم بالمتطلبات القانونية لسلطات الدول التي تعمل فيها، حتى لو لم توافق على هذه المتطلبات.

المصدر: فيستي