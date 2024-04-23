أبرز الميزات في نظام "أندرويد" الجديد

بدأت غوغل مؤخرا بطرح نسخة تجريبية من نظام Android 15، حملت معها العديد من الميزات الجديدة لمستخدمي الأجهزة الذكية.

ومن بين أبرز الميزات التي ظهرت في Android 15 ميزة تقليل إزعاج المستخدم من الإشعارات المتكررة، ففي حال أرسل أحد التطبيقات الكثير من الإشعارات في فترة زمنية قصيرة، يقوم نظام التشغيل في الهاتف بخفض مستوى صوت الإشعارات الجديدة تدريجيا حتى لا ينزعج المستخدم.

ومن خلال إعدادات الإشعارات في الهاتف يمكن للمستخدم اختيار ما إذا كان سيتم خفض مستوى صوت جميع الإشعارات أو المحادثات فقط، أي الإشعارات الواردة من برامج المراسلة الفورية.

وحصل نظام التشغيل على ميزة جديدة أخرى هي ميزة "الاهتزاز عند ضبط السطوع"، فعند ضبط سطوع الشاشة عبر شريط الضبط بات الهاتف يصدر اهتزازات بسيطة تساعد المستخدم على إدخال تغيرات خفيفة على مستوى السطوع.

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كما حصل Android 15 على ميزات إضافية لعرض المحتوى، تسمح بعرض التطبيقات على كامل المساحة حتى في الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، مثل الحواسب اللوحية والهواتف القابلة للطي.

وزوّد نظام التشغيل أيضا بميزات تحسّن آليات الدفع عبر تقنيات NFC، إذ تعزز هذه التقنيات اقتران الهواتف بأجهزة الدفع الإلكتروني، وتجعل عملية الدفع أسرع وأسهل.

ومع نظام التشغيل الجديد باتت ميزة "أرشفة التطبيقات" في الأجهزة الذكية أفضل، إذ أصبحت تتخلص من الملفات غير الضرورية في التطبيقات أثناء الأرشفة، ما يوفر مساحات تخزين أكبر في الجهاز.

المصدر: ixbit