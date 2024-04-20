"واتس آب" يحصل على ميزات شبيهة بتلك الموجودة في "تليغرام"

أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" أن التطبيق سيحصل على فلاتر إضافية في قائمة الدردشات، شبيهة بتلك الموجودة في "تليغرام".

وجاء في منشور على الصفحات التابعة لـ"واتس آب" على الإنترنت:"سيتم إضافة 3 فلاتر في قائمة الدردشات في واتس آب، فلتر يحمل عنوان (الكل)، وآخر يدعى (الرسائل غير المقروءة)، و فلتر(المجموعات)، هناك ميزة مشابهة موجودة في تطبيق تليغرام، حيث يمكن للمستخدمين فرز الدردشات في مجلدات".

وكتب في المنشور أيضا:"نعتقد أن البحث عن المعلومات في واتس آب يجب أن يكون بسيطا ومريحا، الكثير من الناس يعرف مدى الحاجة للعثور على رسالة معينة في الدردشات بسرعة، وحتى لا يضطر المستخدمون لإضاعة الوقت سنضيف إلى قائمة الدردشات في التطبيق الفلاتر المذكورة".

وسيضم فلتر "المجموعات" في التطبيق جميع الدردشات الجماعية، وهي الميزة التي طالب فيها الكثير من مستخدمي التطبيق، تبعا للقائمين على "واتس آب".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الميزة الجديدة سيتم تطويرها وتحسينها، ومن المفترض أن تطرح لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

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وتجدر الإشارة إلى أن مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف ذكر مؤخرا في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون"أن رئيس شركة Meta المالكة لواتس آب، مارك زوكربيرغ حاول استعارة بعض أفكاره، حين التقيا منذ أكثر من 10 سنوات، عندما كان دوروف لا يزال يعيش في روسيا ويقوم بتطوير شبكة فكونتاكتي الاجتماعية". وقال:" حاول فريق زوكربيرغ تقليد ليس ما فعلناه في الواقع، ولكن ما ادّعينا أننا فعلناه".

المصدر: نوفوستي