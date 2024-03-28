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بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار!

العالم الرقمي و Social media

بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار!
youtube/Wylsacom
صورة أرشيفية
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن هاتف آيفون من الجيل الأول بيع بمزاد علني مؤخرا بأكثر من 130 ألف دولار.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة تدعى LCG Auctions قامت بعرض جهاز iPhone 2G من الجيل الأول للبيع في مزاد علني، وعرض الهاتف في البداية مقابل 17 ألف دولار، وبعد يومين ارتفع سعره ليباع مقابل 130 ألف و27 دولارا.

وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن الهاتف كان غير مستعمل، ومغلفا بعلبته الأصلية، ومزودا بذاكرة داخلية بسعة 4 غيغابايت، وأن الشركة كانت قد باعت سابقا هاتفا من هذا النوع مقابل 190 ألف دولار.

بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار!
dzen.ru
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يذكر أن شركة آبل كانت قد طرحت هواتف iPhone 2G من الجيل الأول عام 2007، وأطلقت بداية إصدارات بذاكرة داخلية بسعة 4 غيغابايت، لكنها أوقفت إنتاج هذه الأجهزة بعد فترة قصيرة، وأطلقت نماذج بذواكر بسعة 8 غيغابايت، الأمر الذي جعل الفئة الأولى أندر بـ 20 مرة تقريبا، وأصبحت أكثر قيمة لمحبي اقتناء الهواتف النادرة القديمة.

المصدر: فيستي

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