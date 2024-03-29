الذكاء الاصطناعي يعيد إحياء صورة فنان راحل شهير في أحد الأفلام السينمائية الروسية (فيديو)

بدأ في موسكو منتدى "أعمال السينما" الذي كشف عن حلقة جديدة لفيلم " مغامرات فتاة (مانيونيا) في موسكو".

وقال منتج الفيلم غيفوند أندرياسيان إن إحدى شخصيات الفيلم ستكون شخصية الفنان والمهرج الروسي الراحل الشهير يوري نيكولين.

وأشارت صحيفة "كينوبروكاتشكيك" السينمائية الروسية إلى أن مصوّري الفيلم قد تلقوا ترخيصا باستخدام صورة يوري نيكولين الذي أنتجها الذكاء الاصطناعي في فيلمهم.

واستغرق العمل على تشكيل الصورة الرقمية للفنان 8 أشهر. وتم في المنتدى عرض 3 مشاهد بمشاركة الفنان الراحل. وقال البعض إنهم لم يميزوا بين نيكولين الحقيقي وصورته الرقمية التي تستخدم في الفيلم.

يذكر أن أحداث الفيلم تدور في موسكو في ثمانينيات القرن الماضي. وأصبح يوري نيكولين إحدى الشخصيات المحورية في مغامرات فتاة (مانيونيا) وأصدقائها.

وأشار منتج الفيلم غيفوند أندرياسيان إلى أن صورة النجم السينمائي يمنع استخدامها في الإعلانات كي يستطيع كل مشاهد تقييم الفائدة من استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي.

يذكر أن يوري نيكولين (1921 - 1997) هو الممثل الكوميدي والمهرج السوفيتي الروسي المشهور المعروف بأداء الأدوار الكوميدية في أفلام" أسيرة القوقاز" و"اليد الألماسية" و" اللصوص المتقاعدون" وغيرها. وهو أحد مؤسسي السيرك الجديد في شارع "تسفيتنوي بولفار" في موسكو.

المصدر: تاس