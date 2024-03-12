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TikTok تطلق تطبيقا جديدا لمنافسة "إنستغرام"

العالم الرقمي و Social media

TikTok تطلق تطبيقا جديدا لمنافسة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على منصة TikTok يتحضرون لإطلاق تطبيق جديد سيتيح لمستخدمي المنصة مشاركة الصور كما في تطبيقات "إنستغرام".

وتبعا لموقع TheSpAndroid فإن الخبراء عثروا على أكواد التطبيق المنتظر في الإصدار الجديد من تطبيق TikTok 33.8.4.

واكتشف الخبراء أن تطبيق "TikTok Photos" الجديد سيمكن مستخدمي TikTok من مشاركة الصور كما هو الحال في تطبيقات بعض شبكات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام"، وسيوفر لهم إمكانية التعرف على أشخاص ينشرون صورا ذات طابع شبيه بصورهم.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التطبيق الجديد سيظهر قريبا، وسيتوفر للأجهزة العاملة بنظامي Android وiOS، ومن غير المعروف بعد فيما إذا كانت ستطلق منه نسخ لأجهزة الكمبيوتر.

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وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على منصة TikTok يعملون بنشاط في السنوات الاخيرة لاجتذاب أكبر قدر من المستخدمين، وخصوصا في ظل القيود التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على المنصة.

المصدر: 3dnews

 

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