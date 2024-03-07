"إيريس".. أول مدرس روبوت ذكي يبدأ العمل في مدرسة هندية

بدأ أول مدرس آلي مزود بالذكاء الاصطناعي العمل في مدرسة بجنوب الهند.

ويمكن للروبوت الإجابة على أسئلة متعددة المستويات حول موضوعات مختلفة، وتقديم المساعدة الصوتية وتسهيل التعليم التفاعلي.

وقد ظهر أول روبوت مدرسي مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مدرسة بولاية كيرالا الجنوبية. وأطلق مطوروه عليه اسم "إيريس".

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أعطيت الروبوت ملامح المدرّسة الحقيقية المرتدية زي "الساري" الهندي. وتتحرك المدرّسة الآلية في الفصل الدراسي باستخدام عجلات، وعندما تلتقي بالطلاب تمد يدها لتحيتهم. وبدأت (إيريس) العمل في مدرسة تريفاندروم الثانوية العليا. ويمكنها الإجابة على مستويات مختلفة من الأسئلة حول مواضيع مختلفة، وتقديم المساعدة الصوتية وتسهيل التعليم التفاعلي.

وقال المطورون:" نعتزم بمساعدة (إيريس) تحقيق ثورة حقيقية في التعليم من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليم حقيقي. ومن خلال التكيّف مع احتياجات وتفضيلات كل طالب، تعمل (إيريس) على جعل الدروس جذابة وفعالة".

يذكر أن الروبوت (إيريس) تم تطويره في إطار مشروع Atal Tinkering Lab، بصفته مبادرة تقدم بها المعهد الوطني الهندي للتحول الرقمي والذي يهدف إلى تحفيز النشاط المدرسي.

وقال الخبراء إنه لا يزال من الصعب تقييم مستقبل وأبعاد استخدام المدرسين الآليين في السنوات المقبلة، لكن تجربة استقطاب (إيريس) تعطي بالتأكيد صورة عن التعليم المستقبلي، حيث سيلعب الذكاء الاصطناعي دورا مساعدا.

المصدر: تاس