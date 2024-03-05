موقع X قد يواجه قيودا جديدة من الاتحاد الأوروبي

أفادت تقارير أن موقع X قد يجبر على اتباع إرشادات صارمة في الاتحاد الأوروبي بعد إعلان المفوضية الأوروبية أن المنصة قد تصنّف كـ"حارس البوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA).

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات يمكن أن تخضع للوائح إضافية إذا كانت تدير ما يوصف بـ"خدمة المنصة الأساسية"، بما في ذلك محركات البحث ومتاجر التطبيقات وخدمات المراسلة. كما ينبغي أن يكون لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريا، وأكثر من 10 آلاف مستخدم تجاري سنويا، أو أكثر من 75 مليار يورو (81 مليار دولار) من القيمة السوقية.

وكشف إعلان نشره موقع المفوضية الأوروبية في 1 مارس، أن موقع X قدّم مع موقع السفر Booking ومالك "تيك توك" ByteDance، إخطارات بأن خدماتها يمكن أن تلبي الحدود القصوى لـDMA. والآن، أمام المفوضية 45 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعين الشركات الثلاث كـ"حراس البوابة"، وسيكون لدى الشركات "بعد ذلك" ستة أشهر للامتثال لمتطلبات DMA.

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ويتعين على الشركات التي حصلت بالفعل على تصنيف "حارس البوابة"، بما في ذلك آبل وMeta وأمازون ومايكروسوفت وAlphabet (الشركة الأم لغوغل)، السماح لأطراف ثالثة بالتفاعل مع خدماتها ولمستخدمي الأعمال بالوصول إلى البيانات التي ينشئونها على المنصة، بالإضافة إلى السماح لها بإبرام العقود مع العملاء خارج خدمات النظام الإيكولوجي لـ"حراس البوابة".

كما ينبغي على الشركات المعنية الامتناع عن تفضيل خدماتها الخاصة على المنافسين، أو منع المستخدمين من إزالة البرامج أو التطبيقات المثبتة مسبقا. ويجب أيضا الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لتتبع نشاطهم خارج خدمة النظام الأساسي لبرنامج "حراس البوابة" بغرض الإعلانات المستهدفة.

الجدير بالذكر أن الشركات التي لا تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية في جميع أنحاء العالم، أو ما يصل إلى 20% في حالة تكرار الانتهاكات.

المصدر: RT