كشف الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، أن بعض استجابات أداة الذكاء الاصطناعي Gemini كانت "إشكالية" فعلا و"أظهرت تحيزا واضحا"، متعهدا بمعالجة المشكلة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني على مستوى الشركة، نشرتها Pirate Wires بالكامل، كتب بيتشاي: "أريد معالجة المشكلات الأخيرة المتعلقة بالاستجابات النصية والصورية الإشكالية في مساعد Gemini (Bard سابقا). أعلم أن بعض ردود التطبيق أساءت لمستخدمينا وأظهرت تحيزا - لكي أكون واضحا، هذا غير مقبول تماما. والشركة تعمل على مدار الساعة لمعالجة هذه المشكلات".

وتابع بيتشاي: "إن مهمتنا المتمثلة في تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميا أمر مقدس. لقد سعينا دائما إلى تزويد المستخدمين بمعلومات مفيدة ودقيقة وغير متحيزة في منتجاتنا. ولهذا السبب يثق الناس بها". وأضاف أن هذا يجب أن يكون الحال مع الذكاء الاصطناعي أيضا.

وأطلقت غوغل مساعد Gemini الذكي في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سرعان ما واجهت مشكلات تتعلق ببرامج "السلامة" و"التنوع" المقيدة.

إقرأ المزيد

وتعرضت أداة الذكاء الاصطناعي لانتقادات واسعة النطاق بسبب "عدم الدقة" في إظهار مجموعة من الشخصيات التاريخية، من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة والأباطرة الروس والباباوات الكاثوليك وحتى الجنود الألمان النازيين.

وكشف تحقيق أجرته شبكة "فوكس بيزنس" عن ردود "غير عادية" لـGemini على أي طلبات للحصول على صور لأشخاص بيض، بما في ذلك الرد بـ"إن هذا يعزز الصور النمطية والتعميمات الضارة حول الأشخاص على أساس عرقهم. ومثل هذه الصور تجسد "نظرة نمطية للبيض" يمكن أن "تضر" بالمجتمع ككل والأشخاص من غير البيض".

وقال بعض نقاد وادي السيليكون إن البريد الإلكتروني لبيتشاي لم يكن موجها داخليا فقط، بل يستهدف العامة أيضا مع "شعارات تسويقية متناثرة في جميع الأنحاء".

كما انتقدت الكاتبة لولو تشينغ ميسيرفي استخدام بيتشاي لمصطلح "إشكالي"، واتهمت الرئيس التنفيذي لشركة غوغل بسوء فهم المشكلة Gemini بشكل أساسي.

وكتبت: "تركيز غوغل على عدم الإساءة إلى الأشخاص بدلا من الدقة الواقعية هو ما تسبب في المشكلة في المقام الأول".

ونقلا عن مصادر داخلية في غوغل، افترض مايك سولانا من PirateWires أن المديرين التنفيذيين لمنتجات التسويق والذكاء الاصطناعي يعتقدون أن الجدل الدائر حول العنصرية الواضحة لـ Gemini "اخترعه المتصيدون اليمينيون" على منصة X (تويتر سابقا).

المصدر: RT