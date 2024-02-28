"شحنة واحدة لأسبوع".. هاتف مبتكر بـ"أكبر بطارية في العالم"

كشفت شركة Energizer الأمريكية عن هاتف ذكي جديد ببطارية مطورة تتيح تشغيله لمدة أسبوع كامل تقريبا بشحنة واحدة.

وزعمت التقارير أن هاتف Hard Case P28K يزن أكثر من نصف كغ بسبب حجم البطارية الكبير (أكبر بطارية في العالم).

Energizer's rugged smartphone has the 'world's biggest battery' that lasts for a WEEK on a single charge https://t.co/TiAgGGslMgpic.twitter.com/4VW9aRgLfe — Daily Mail US (@DailyMail) February 27, 2024

وتقول Energizer إن الهاتف مصمم خصيصا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى بطارية تدوم طويلا، كالمتنزهين مثلا.

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وفي حين أن الهواتف الذكية مجهزة ببطاريات مبتكرة وعملية، إلا أنها تستهلك طاقة أكبر بكثير نتيجة زيادة سطوع الشاشات الكبيرة وكثرة تطبيقات الهاتف المستنفذة للبطارية.

وتبلغ قوة بطارية Hard Case P28K نحو 28000 مللي أمبير في الساعة، ما يمنحها القدرة على العمل المتواصل لمدة 122 ساعة.

وتبلغ سماكة الجهاز نحو 3 سم بوزن 570 غ، ويمكن شحنه بسرعة خلال 90 دقيقة.

يذكر أن الهاتف البالغ سعره 270 دولارا سيطرح للبيع في أكتوبر من هذا العام، ولا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

ويعمل بنظام Android 14، ويحتوي على مساحة تخزين تبلغ 256 غيغابايت، وكاميرات أمامية وخلفية بجودة جيدة، وشاشة LCD مقاس 6.78 بوصة بدقة 1080 بكسل.

المصدر: ديلي ميل