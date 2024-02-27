Tecno تكشف عن هاتفها المميز الجديد (فيديو)

كشفت Tecno عن هاتفها الجديد "Pova 6 Pro" الذي جاء بتصميم مميزا جدا وقدرات تصوير ممتازة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (165.5/76.1/7.9) ملم، وزنه 198.3غ.

ويمتاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة (108+2+0.08) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل وعدستها مخصصة للتصوير العريض.

وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات HIOS 14، ومعالج Mediatek Dimensity 6080، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وزوّدت Tecno هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 70 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع أيضا.

المصدر: gsmarena