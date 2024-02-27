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"سبيربنك" يطلق إصدارات جديدة من تطبيقه لأجهزة أندرويد

العالم الرقمي و Social media

Legion-Media
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أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي عن إطلاق تحديثات جديدة لتطبيق "Sberbank Online" المخصص لأجهزة أندرويد، ونصح المستخدمين بتحميل تلك التحديثات.

وقالت الخدمة الصحفية للمصرف:"يمكن تحميل تحديثات التطبيق الجديدة من متجر RuStore الروسي للتطبيقات، أو من موقع الويب الخاص بمؤسستنا، خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تحديد وظائف نسخة التطبيق التي أطلقناها عام 2022، وكذلك ينصح بتحديث نسخة التطبيق التي أطلقت عام 2023".

وكانت مؤسسة "Sber" الروسية المسؤولة عن "سبيربنك" قد أعلنت في يناير الماضي أيضا عن إطلاق نسخة جديدة من تطبيق Sberbank Online للأجهزة العاملة بأنظمة iOS، وذكرت حينها أنه يمكن تحميل النسخة من متجر App Store.

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ونتيجة للعقوبات الدولية التي كانت قد فرضت سابقا على مؤسسة "Sber" الروسية وعلى مصرف "سبيربنك" تمت إزالة العديد من تطبيقاتهما من متجري App Store وGoogle Play الإلكترونيين في عام 2022، وحاولت المؤسسة إطلاق العديد من البدائل لتأمين خدمات الدفع الإلكتروني لمستخدميها.

المصدر: فيستي

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