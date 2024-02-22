سامسونغ تعلن عن سوارها الذكي الجديد ومواصفاته المتطورة (فيديو)

أعلنت سامسونغ عن سوار Galaxy Fit3 الجديد، الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الأساور الذكية المطروحة حاليا.

ويتميز Galaxy Fit3 بتصميم خارجي شبيه بتصاميم الساعات الذكية، إذ حصل على شاشة AMOLED مستطيلة بمقاس 1.6 بوصة، وهي أكبر بنسبة 45% تقريبا مقارنة بشاشة سوار Galaxy Fit السابق.

وجهّز السوار بهيكل بلاستيكي متين وخفيف الوزن، وضع على حافة إطاره اليمنى زر واحد، كما زوّد بمنفذ شحن مغناطيسي للبطارية موضوعة أسفل الهيكل الرئيسي.

ويعتبر أول سوار من فئة Galaxy Fit يحصل على ميزة اكتشاف السقوط، كما زوّد بميزة "SOS" لحالات الطوارئ، إذ يمكن ضغط الزر الرئيسي فيه خمس مرات متتالية لتفعيل هذه الميزة، وبمجرد تفعيلها يتم إرسال الموقع لجهات اتصال تم تحديدها سابقا من قبل المستخدم.

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وحصل أيضا على بطارية بسعة 208 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 13 يوما بالشحنة الواحدة، وزوّد بأنظمة تتبع النشاطات البدنية ومعدلات النوم للمستخدم، وتطبيقات لمعرفة الوقت والتاريخ وحالة الطقس، ويمكن مراقبة هذه البيانات عبر تطبيق Samsung Health من خلال الهواتف الذكية.

المصدر: gsmarena