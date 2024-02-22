تعرضت أداة الذكاء الاصطناعي Gemini التابعة لشركة غوغل، لاتهامات بالعنصرية تجاه الأشخاص ذوي البشرة البيضاء، خاصة بعد رفض إنشاء صور لأشخاص قوقازيين.

وأطلقت غوغل "نموذج الجيل التالي" Gemini 1.5، الذي يتميز بخيار إنشاء الصور، وقالت: "يمكنك إنشاء صور آسرة في ثوان باستخدام تطبيقات Gemini".

New game: Try to get Google Gemini to make an image of a Caucasian male. I have not been successful so far. pic.twitter.com/1LAzZM2pXF — Frank J. Fleming (@IMAO_) February 21, 2024

ويمكن للمستخدمين إدخال بيانات محددة وبسيطة تسمح لـGemini بإنشاء الصور المطلوبة، حيث توصي غوغل بالبدء بكلمات مثل الرسم والإنشاء.

ومع ذلك، لاحظ بعض المستخدمين أن الغالبية العظمى من صور الأشخاص التي صممتها الأداة لا تشمل الوجود البيضاء.

إقرأ المزيد

وأبلغ فرانك ج. فليمنغ، وهو مهندس كمبيوتر سابق، عن هذه المشكلة لأول مرة على X، حيث كشف عن محاولته "التوصل إلى طرق مختلفة لطلب تصميم صور لأصحاب بشرة بيضاء دون قول ذلك صراحة".

ومع ذلك، لم ينتج عن طلباته للحصول على صور لفرسان العصور الوسطى أو شخص يأكل شطيرة على خبز أبيض أو أفراد من الفايكنغ، سوى صور لأشخاص ملونين.

وتساءل فليمنغ في البداية عما إذا كانت خوارزمية "التنوع" هي المسؤولة عن هذه المشكلة.

ولاختبار هذه النظرية، طلب من Gemini صورا لمحاربي الساموراي، لكن العملية باءت بالفشل مرة أخرى.

وطلب مستخدم آخر من Gemini صورة لبابا قوقازي على وجه التحديد، وزعم أن الصورة الناتجة جاءت "مع ملاحظة"، حيث كتبت الأداة إلى جانب صورة البابا: "على الرغم من أنه ليس من المناسب افتراض أن جميع الباباوات قوقازيون، إلا أن العديد منهم كانوا من أصل أوروبي".

وردا على ذلك، أطلق العديد من المستخدمين على Gemini تهمة "العنصرية".

المصدر: ديلي ميل