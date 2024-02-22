روسيا تطور برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة

أعلنت جامعة الأبحاث الوطنية الروسية أن الخبراء فيها تمكنوا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة لمعالجة مختلف أنواع البيانات.

وحول الموضوع قال رئيس مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعة، دميتري إلفوفسكي:"البرمجيات الجديدة التي طورناها لديها ميزة مهمة هي القدرة على العمل مع مختلف أنواع البيانات، وبفضل استخدام خوارزميات التعلم الآلي الحديثة تمكنا من تحقيق دقة وموثوقية كبيرة في معالجة وتحليل البيانات".

وأضاف:"طور العلماء خوارزمية قادرة على التعرف على العبارات في النصوص والتأكد من صحتها من خلال البحث في أرشيف ضخم من المعلومات، يمكن لهذه البرمجيات أن تعمل حاليا مع العبارات المكتوبة باللغات الروسية والبلغارية والإنكليزية، وفي المستقبل ستتوسع قدراتها لتعمل مع لغات أخرى".

وأشار إلفوفسكي إلى أن مهمة معالجة البيانات عادة ما تكون صعبة بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى بالنسبة للأنظمة اللغوية الكبيرة مثل GPT4، فهذه الأنظمة قد لا تعمل بالشكل المطلوب لتقديم إجابات للمستخدمين في حال لم يكن لديها بيانات دقيقة.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البرمجيات الروسية الجديدة ستكون قادرة على استخدام مصادر بيانات مختلفة، مثل الموسوعات المتوفرة عبر الإنترنت وقواعد البيانات المتخصصة، ما سيجعلها مفيدة للتحقق من البيانات المتعلقة بمواضيع متنوعة.

المصدر: فيستي