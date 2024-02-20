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المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات رسمية ضد "TikTok"

العالم الرقمي و Social media

المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات رسمية ضد
Legion-Media
صورة تعبيرية
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بدأت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات رسمية ضد TikTok بموجب قانون جديد للخدمات الرقمية، للتحقق فيما إذا كانت الشبكة توفر ما يكفي من حماية للأطفال من البيانات غير المرغوب فيها.

ونقلت وكالة بلومبرغ مؤخرا عن مصادر في المفوضية الأوروبية قولهم إن "المفوضية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بإجراء تحقيقات بشأن TikTok وفقا لقانون الخدمات الرقمية الجديد، وذلك لوجود مخاوف بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها القاصرون من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي".

ونقلت الوكالة عن، تيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية قوله إن "حماية القاصرين هي أولوية قصوى لتطبيق قانون الخدمات الرقمية. وباعتبار TikTok  منصة تصل إلى ملايين الأطفال والمراهقين، يجب عليها الامتثال الكامل للقانون، ولعب دور خاص في حماية القاصرين عبر الإنترنت".

في 19 أكتوبر 2023 أرسلت المفوضية الأوروبية طلبا إلى TikTok تطالب فيه بالإبلاغ عن التدابير المتخذة لمكافحة المعلومات المضللة وانتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، وأتى هذا الطلب وسط بيانات من المفوضية تظهر زيادة في مستوى التضليل والدعوات للعنف عبر الإنترنت بسبب التصعيد الحاد للصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر، وفي وقت لاحق ذكرت المفوضية أنها تلقت ردودا من منصات الإنترنت على الطلبات المتعلقة بمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت وتقوم بدراستها.

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وهناك العديد من منصات الإنترنت التي بدأت المفوضية الأوروبية التحقيقات بشأنها بموجب القوانين الجديدة منها: Alibaba AliExpress، وAmazon Store، وApple AppStore، وBooking.com، و"فيسبوك"، وGoogle Play، وGoogle Maps، وGoogle Shopping، وInstagram، وLinkedIn، وPinterest، وSnapchat، وTikTok، و"تويتر"، و"ويكيبيديا"، و"يوتيوب"، وZalando، وكذلك محركات البحث Bing وGoogle Search.

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وتجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمات الرقمية الجديد دخل حيّز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في 25 أغسطس 2023، وبموجبه يتعين على المنصات الرقمية مكافحة العنصرية وبيع المخدرات والمنتجات المقلّدة، ومحاربة انتشار المواد الإباحية والمعلومات المضللة المتعلقة بالأطفال عبر الإنترنت، كما يتعيّن على المنصات شرح عمل خوارزمياتها، وإصدار التوصيات بشأن الأمور المذكورة.

المصدر: نوفوستي

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