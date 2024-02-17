مواصفات الهاتف الجديد من سامسونغ

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الهاتف الجديد الذي ستطرحه سامسونغ بأسعار منافسة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Galaxy A35 الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (161.6/77.9/8.2) ملم.

وسيجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا، وستكون محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

والكاميرا الأساسية له ستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فتأتي بدقة 13 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

إقرأ المزيد

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، ومعالج Exynos 1380، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.

المصدر: gsmarena