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"زقزقة فيسبوكية" تثير غضب المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
فيسبوك
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أبلغ عدد من مستخدمي تطبيق "فيسبوك" عن سماعهم لصوت مزعج يشبه "الزقزقة" أثناء تصفح المنصة، ما دفع بالشركة الأم Meta إلى توضيح سبب هذا الخلل.

وفي منشور على موقع X، كتب آندي ستون، مسؤول الاتصالات في Meta: "هل تسمع صوت زقزقة أثناء التمرير عبر موجز أخبار "فيسبوك" على جهاز "آيفون؟"، لست أنت السبب بل نحن! هذا خطأ فني مؤسف ونحن بصدد إصلاحه".

وحتى الآن، لم تذكر Meta متى ستتمكن من حل المشكلة، مع عدم تقديمها أي معلومات إضافية حول الخلل. 

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وكتب أحد المعلقين على X: "لا تقلقوا، هذه مجرد ردود فعل من الميكروفون الذي يستمع إليكم".

ولحسن الحظ، يمكن إصلاح هذا الخلل الصوتي من خلال بعض التعديلات على إعدادات "فيسبوك"، أهمها إلغاء تنشيط الصوت داخل التطبيق.

أولا، افتح القائمة وتوجه إلى "الإعدادات والخصوصية".

ثم انقر على "الإعدادات" وانتقل إلى علامة التبويب "الوسائط" ضمن التفضيلات، لتنقلك إلى قائمة "الأصوات" حيث ستجد مفتاح تغيير "الصوت داخل التطبيق" لإيقافه.

يذكر أنه في مايو من العام الماضي، أدى خلل غريب في "فيسبوك" إلى إرسال طلبات صداقة إلى أي شخص كان المستخدم يتصفح ملفه الشخصي.

وفي أغسطس، تسبب خلل آخر في إغراق ملفات الأخبار للمستخدمين بمشاركات من غرباء يشاركون محتوى صفحات المشاهير.

المصدر: ديلي ميل

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