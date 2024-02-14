لمحبي الأجهزة المميزة.. Honor تعرض هاتفها الجديد

كشفت Honor عن هاتف جديد حصل على تصميم أنيق ومميز، وجهّز بتقنيات متطورة وشاشة قابلة للطي.

يأتي هاتف Magic V2 RSR Porsche Design الجديد بهيكل أبعاده (156.7/145.4/4.7)ملم عند الفتح، وتصبح أبعاده (156.7/74/9.9) ملم عند طي الهيكل.

وحصل الجهاز على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات كما في هواتف سامسونغ ذات الفئة العالية، وزوّد بشاشة أساسية مرنة بمقاس 7.92 بوصة، دقة عرضها (2344/2156) بيكسل، إضافة إلى شاشة خارجية من نوع LTPO OLED، أتت بمقاس 6.43 بوصة، ودقة عرضها (2376/1060) بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهات MagicOS 7.2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابايت.

ويتميز بقدرات تصوير عالية بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، إذ جهّزت هذه الكاميرا بعدسة للتصوير الفائق العرض، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وجهزته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات GPS وGLONASS وBDS وGALILEO لتحديد المواقع، ودعمته بشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا أيضا.

المصدر: gsmarena