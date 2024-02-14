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تسريبات تكشف عن بعض مواصفات منصة Nintendo القادمة

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف عن بعض مواصفات منصة Nintendo القادمة
Legion-Media
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بمنصة الألعاب المحمولة التي ستطلقها Nintendo العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن المنصة الجديدة ستحمل اسم Switch 2، ويرجح الإعلان عنها في شهر مارس القادم، وستطرح في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الجاري.

وذكرت بعض مواقع الإنترنت أن المنصة الجديدة ستحصل على معالجات رسوميات خاصة من شركة Nvidia، وخصوصا أن الشركة كانت قد طوّرت سابقا شرائح إلكترونية لمنصات Nintendo.

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وستدعم المنصة الجديدة على الأغلب تقنيات DLSS، كما ستحصل على شاشة بمقاس 8 بوصة، وكما في منصات Nintendo السابقة ستحصل على قبضات تحكم مثبتة على جانبي الشاشة، وسيكون بالإمكان أيضا إقرانها مع أجهزة التلفاز والشاشات الكبيرة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن المنصة ستحصل على تقنيات ستساعد مطوري ومبرمجي الألعاب على تعديل ألعابهم وإدخال تحسينات عليها.

المصدر: ixbit

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