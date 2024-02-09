تحديثات جديدة لآبل تخلّص أجهزتها من "مشكلة مزعجة"

أعلنت شركة آبل عن تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل هواتفها وحواسبها، أطلقتها لمعالجة مشكلة أرّقت مستخدمي هذه الأجهزة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العديد من مستخدمي هواتف آيفون، وبعد تحميل تحديث iOS 17.3 الذي أطلق مؤخرا، ظهرت لديهم مشكلة في كتابة النصوص في العديد من التطبيقات في هواتفهم، فعند كتابة رسالة أو نص ما باتت تظهر لهم الأحرف بغير مكانها أو تتداخل النصوص ببعضها، لذا أطلقت آبل تحديث iOS 17.3.1 لتخليص المستخدمين من هذه المشكلة.

وأشارت الشكاوى التي وردت من بعض مستخدمي هواتف آيفون إلى المشكلة المذكورة كانت تظهر بشكل عشوائي بغض النظر عن طريقة إدخال النصوص في التطبيقات، أي بشكل يدوي أو عبر الأوامر الصوتية، وأن النص كان يتكرر أو تتداخل كلماته ببعضها على نحو غير متوقع.

ولم تقتصر المشكلة فقط على هواتف آيفون، بل ظهرت في العديد من حواسب آبل بعد تحميل تحديث MacOS Sonoma 14.3، لذا أطلقت آبل تحديث macOS 14.3.1، كما أطلقت تحديث iPadOS 17.3.1 لحواسب آيباد اللوحية.

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ولتحميل التحديثات الجديدة في أجهزة آبل يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في جهازه، ومن ثم الضغط على خيار General أو "عام"، ومن ثم خيار Software Update أو "تحديث نظام التشغيل"، وبعدها الضغط على خيار Download and Install أو "تنزيل وتثبيت".

المصدر: appleinsider.ru