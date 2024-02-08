Mozilla تطرح خدمة جديدة تساعد مستخدمي الإنترنت على حماية بياناتهم

أعلنت Mozilla عن إطلاق خدمة جديدة تساعد مستخدمي الإنترنت على مراقبة بياناتهم الشخصية المنتشرة عبر الشبكة، للحفاظ على خصوصية تلك البيانات.

وأشارت الشركة إلى أن خدمة Mozilla Monitor Plus الجديدة ستتوفر للمستخدمين مقابل 8.99 دولار شهريا في حال كان لديهم اشتراك سنوي، وستقوم هذه الخدمة تلقائيا بمراقبة البيانات الشخصية للمستخدمين، مثل كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني، وستتحقق من أكثر من 190 موقع وساطة يبيع مثل تلك البيانات التي يتم جمعها من شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وفي حال عثرت الخدمة على بيانات تتعلق بالمستخدم، ستقوم بإنشاء طلب إلكتروني لحذف تلك البيانات من مخدمات المواقع المذكورة.

ومن جهته ذكر توني تشينوتو مدير منتجات "Mozilla Monitor" في الشركة أن Mozilla تتعاون مع شركة Onerep لإجراء عمليات البحث على الإنترنت وعمليات تقديم طلبات لإزالة بيانات المستخدمين من بعض المواقع، وأن عمليات معالجة الطلبات تستغرق عادة ما بين 7 إلى 14 يوما، ولكن في بعض الأحيان فإن عملية إزالة البيانات قد لا تكون ممكنة.

وأشار تشينوتو إلى أن Mozilla ستواصل تحسين خدمتها الجديدة، وستزودها بتعليمات تساعد المستخدمين على حذف البيانات بأنفسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن Mozilla قدمت سابقا العديد من الخدمات لحماية خصوصية بيانات مستخدمي الإنترنت مثل خدمة Mozilla Monitor المجانية، كما قدمت خدمات أخرى تركز على الخصوصية أثناء استخدام الإنترنت، مثل خدمتي Mozilla VPN وFirefox Relay.

المصدر: 3dnews