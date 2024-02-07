TCL تحضّر لإطلاق هاتفها الجديد

كشفت TCL عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات جيدة، ويعيدها للمنافسة في سوق أجهزة أندرويد.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الذي سيعلن عنه رسميا في مارس القادم سيأتي بهيكل أبعاده (168.3/76.7/8.3) ملم، وزنه 190غ.

وسيحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 260 شمعة/م تقريبا.

سيعمل الجهاز بنظام Android 14 الجديد، ومعالج Mediatek MT6765G Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فتأتي ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

ودعمته TCL بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5010 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

المصدر: gsmarena