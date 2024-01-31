MINISFORUM تطرح جيلا جديدا من الحواسب الصغيرة العالية الأداء

استعرضت شركة MINISFORUM جيلها الجديد من الحواسب الصغيرة الحجم، التي يتوقع لها أن تحدث نقلة نوعية في عالم التصميم وألعاب الفيديو.

وأكثر ما يميز حواسب HX100G الجديدة هو حجمها الصغير الذي يجعل من السهل استخدامها في المكتب أو المنزل أو حملها بحقيبة صغيرة لأي مكان يعمل فيه المستخدم.

وتتميز هذه الحواسب عن حواسب HX99G بحصولها على معالجات AMD Ryzen7 7840HS المعدّلة، والتي تم تطويرها بتقنية 4 نانومتر، ويمكن لهذه المعالجات أن توفر سرعة عالية جدا في معالجة البيانات، إذ يبلغ ترددها 3.8 غيغاهيرتز، ومع منظومة التسريع الرقمية يصل هذا التردد إلى 5.1 غيغاهيرتز.

وحصلت هذه الحواسب أيضا على معالجات رسوميات AMD Radeon RX 6650M بذواكر وصول عشوائية داخلية سعتها 8 غيغابايت، وتوفر هذه المعالجات قدرات عالية في معالجة فيديوهات 4k والفيديوهات والصور ثلاثية الأبعاد، كما تساعد على تشغيل أحدث ألعاب الفيديو.

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وجهّزت هذه الحواسب بأقراص تخزين داخلية SSD تصل سعاتها إلى 1 تيرابات، وزوّدت بذواكر وصول عشوائي 32/64 غيغابايت، وزوّدت بمنافذ لوصلها مع مختلف أنواع الشاشات، ومنافذ USB-C وUSB-A.

المصدر: ixbit