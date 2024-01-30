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TikTok يحصل على ميزات إضافية لمنافسة "يوتيوب"

العالم الرقمي و Social media

TikTok يحصل على ميزات إضافية لمنافسة
Legion-Media
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على تطبيق TikTok سيمنحون التطبيق بعض الميزات الإضافية التي ستزيد منافسته لـ"يوتيوب".

وتبعا لموقع "overclockers.ru" فإن TikTok سيحصل على ميزة تمكن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 30 دقيقة، الأمر الذي قد يشير إلى خروج هذه المنصة عن سياستها المعتادة التي تتركز على نشر الفيديوهات القصيرة.

وأشار الموقع إلى أن أوّل من لاحظ الميزة الجديدة في بعض نسخ TikTok الاختبارية كان مات نافارا، المستشار الشهير في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وذكر أن الميزة تتوفر حاليا في بريطانيا لمستخدمي نسخة بيتا التجريبية من التطبيق، والمخصصة لأنظمة iOS، كما نوّه إلى أن بعد مستخدمي نسخة بيتا التجريبية لأنظمة أندرويد لاحظوا هذه الميزة لديهم أيضا.

يذكر أن TikTok اكتسب شعبية في البداية من خلال مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية، ومع مرور الوقت زاد هذا الحد إلى 10 دقائق، وفي حال حصول التطبيق على ميزة تمكن من تحميل فيديوهات تصل مدتها إلى 30 دقيقة فمن المتوقع أن تزداد منافسته لـ"يوتيوب".

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ومن جهة أخرى أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن ميزة إضافية قد تظهر في TikTok ستمكن المستخدمين من تحميل مقاطع الفيديو الأفقية التي تزيد مدتها عن دقيقة، الأمر الذي قد يجذب عددا أكبر من مستخدمي التطبيق عبر الهواتف الذكية.

المصدر: overclockers.ru

 

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