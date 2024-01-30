Acer تحدث نقلة نوعية في عالم الشاشات

كشفت Acer عن شاشة مميزة جديدة، حصلت على مواصفات تجعلها من بين أفضل الشاشات المخصصة لمصممي الفيديوهات وعشاق الألعاب الإلكترونية الحديثة.

وتأتي شاشة Nitro XV242F الجديدة بمقاس 24.1 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، والأهم أن ترددها يصل إلى 450 هيرتز، الأمر الذي يجعلها قادرة على عرض الفيديوهات والصور العالية الدقة بشكل ممتاز.

تدعم هذه الشاشة تقنيات Nvidia G-Sync، وجاءت بأبعاد "16:9"، وحصلت على شهادة VESA DisplayHDR 400، وبزمن استجابة يصل إلى 1 ميلي ثانية، وتوفر تباينا يصل إلى 100،000،000:1، ومساحة ألوان بنسبة 99%.

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وتدعم هذه الشاشة تقنيات AMD FreeSync Premium لتوفير معدلات تحديث مختلفة تتوافق مع تلك التي يوفرها معالج الرسوميات الموجود في الكمبيوتر، الأمر الذي يوفر سلاسة ممتازة في عرض الرسوميات، كما جهّزت بتقنيات خاصة لتقليل إجهاد العين.

وزودتها Acer بمنافذ DisplayPort 1.4، وHDMI 2.0، ومكبري صوت باستطاعة 2 واط لكل واحد، أما سعرها في الأسواق الصينية فسيكون نحو 686 دولارا.

المصدر: infocity.tech