Lenovo تعلن عن حاسب لوحي منافس يعمل مع شبكات 5G
أعلنت Lenovo عن حاسب لوحي جديد يمكنه العمل مع شبكات 5G، وسيطرح بأسعار منافسة.
حصل الحاسب على شاشات LCD بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (1200/200) بيكسل، معدل سطوعها 280 شمعة/م تقريبا.
وجهزت نسخه بمعالجات MediaTek Kompanio 900T، وذواكر وصول عشوائي بسعة 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 128/256/512 غيغابايت يمكن توسيعها عبر شرائح microSD.
أما الكاميرا الأساسية لهذه الحواسب فأتت بدقة 13 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
وحصلت هذه الأجهزة على شرائح موديم تمكنها من الاتصال مع شبكات Wi-Fi (5)، وعلى 4 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل 8 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة.
ونسخة الحاسب التي تأتي بذواكر 6/128 غيغابايت ستطرح بسعر 340 دولارا تقريبا، أما النسخة بذواكر 8/256 غيغابايت فستطرح بسعر 395 دولارا تقريبا، والنسخ بذواكر 12/512 غيغابايت ستطرح بسعر 410 دولارت.
المصدر: overclockers.ru