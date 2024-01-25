خبير مالي : فرض حظر جديد على حاملي البطاقات المصرفية الروسية

اعتبارا من نهاية شهر يناير سيتعين على حاملي البطاقات المصرفية البلاستيكية الروسية الالتزام بالحظر المفروض على بعض الإجراءات.

وقال الخبير المالي فاليري بوبوف في حديث أدلى به لبوابة PRIMPRESS الإلكترونية إنه اعتبارا من 23 يناير أصبح من المستحيل إظهار أو إرسال رمز الاستجابة السريعة (رمز QR) من بنك الهاتف المحمول إلى أشخاص آخرين. والسبب في ذلك هو عمليات الاحتيال الحاصلة.

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والمقصود بالأمر هو أن أجهزة الصراف الآلي لديها وظيفة لسحب النقود باستخدام رمز الاستجابة السريعة (رمز QR)، وقد بدأ المحتالون في استخدامها، حيث يتصلون بالمواطنين تحت ستار موظفي البنك ويبلغون عن التهديد بالاختفاء الكامل للأموال من الحساب، ويطلب من صاحب البطاقة إنشاء رمز QR في تطبيق البنك وإرساله إليهم.. لحماية الأموال من السرقة، كما يزعمون..

في هذه الحالة، يتيح هذا الرمز وصول أشخاص آخرين إلى حسابك، أي إذا قمت بإرساله إلى شخص متصل بك، فسوف يتمكن من الوصول إلى البطاقة المصرفية وسحب كل المبلغ الموجود منها. لذلك، واعتبارا من 23 يناير، تم حظر هذه الخدمة من أجل منع الوصول الآمن إلى حسابات المواطنين وحمايتها من السرقة.

المصدر: dzen.ru