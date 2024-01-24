شركة روسية تطلق تطبيقا مجانيا لمكافحة البريد العشوائي

أطلقت شركة MTS الروسية تطبيقا مجانيا، يسمى "المدافع" لمكافحة البريد العشوائي.

ويمكن للمستخدم من خلال تطبيق "المدافع" تحديد مَن يتصل به حتى لو لم يكن الرقم موجودا في دليل الهاتف، وكذلك تقديم شكوى بشأن البريد العشوائي. وسيكون التطبيق متاحا للمشتركين لدى أي مشغّل للهاتف المحمول في روسيا.

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وقالت الشركة:" التطبيق مجاني لجميع المستخدمين".

تجدر الإشارة إلى أن النظام يحفظ اسم الشركة في سجل المكالمات، ويحدد أيضا "فوائد" المكالمة بالألوان: الأخضر هو رقم الهاتف الموثوق به، والأصفر هو المكالمات التي قد تحتوي على بريد عشوائي، والأحمر هو غير المرغوب فيه. والتطبيق متاح لجميع المستخدمين على Google Play وApp Store .

وبحسب الخبراء، فإن الخوارزميات تمنح أرقاما لفئات البريد العشوائي، على سبيل المثال "الخدمات القانونية"، "الديون"، "الطب والتجميل"، "التأمين"، ويتم تحديد الاسم الرسمي للمؤسسة إذا كان الرقم متاحا في الدلائل ومفتوحا. ويتم تحديث قاعدة بيانات الأرقام تلقائيا.

وأضافت الشركة أنه سيكون من الممكن في المستقبل تطوير التطبيق لحظر المكالمات غير المرغوب فيها، وستتم إعادة توجيهها تلقائيا إلى روبوت صوتي، وبعد ذلك سترسل الخدمة نسخة كاملة من المكالمة الواردة.

المصدر: نوفوستي