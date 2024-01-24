تسريبات تكشف عن بعض مواصفات خاتم سامسونغ الذكي المنتظر

أشارت سامسونغ خلال حدث Galaxy Unpacked التقني إلى أنها تستعد لإطلاق خاتم ذكي بمواصفات مميزة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن خاتم Galaxy Ring سيأتي بحجم مناسب ووزن خفيف، وستطلق منه 3 خيارات مختلفة من حيث الطلاء الخارجي.

ووفقا للمحلل التقني الشهير آفي غرنينغارت فإن الخاتم سيحصل على مقاسات مختلفة تصل إلى المقاس 13 (قطره 22.2 ملم)، وسيطلق في وقت لاحق من هذا العام.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الخاتم حصل على منافذ "pogo" للحشن"، كما جهّز بحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وسيتم التحكم بتقنياته من خلال تطبيق خاص في الهواتف، وستخزن البيانات التي يحصل عليها في التطبيق.

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وذكر مصدر في سامسونغ "أن الخاتم صمم ليساعد مستخدميه على إدارة صحتهم من خلال نهج مبسط وشامل لمراقبة المؤشرات البدنية والنشاط اليومي، وسيحوي على تقنيات استشعار رائدة، وسيكون مريحا في اليد لاستعماله طوال الوقت".

ولم تنشر سامسونغ بعد تفاصيل إضافية حول مواصفات الخاتم أو الموعد الدقيق لإطلاقه.

المصدر: gsmarena