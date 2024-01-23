 
مباشر

Energizer تعلن عن هاتفها الجديد قريبا

العالم الرقمي و Social media

Energizer تعلن عن هاتفها الجديد قريبا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtyg

تستعد Energizer لإطلاق هاتفها الجديد الذي ستدخل من خلاله المنافسة في عالم أجهزة أندرويد.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Energizer H67G المنتظر سيحصل على هيكل بأبعاد (178.6/84/13.5) ملم، وزنه 287 غ.

وشاشته ستكون من نوع IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 720، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد
مواصفات Galaxy S24 Ultra.. أفضل هاتف جديد من سامسونغ
مواصفات Galaxy S24 Ultra.. أفضل هاتف جديد من سامسونغ

أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 24 ميغابيكسل.

وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

المصدر: gsmarena

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا