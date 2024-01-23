Energizer تعلن عن هاتفها الجديد قريبا

تستعد Energizer لإطلاق هاتفها الجديد الذي ستدخل من خلاله المنافسة في عالم أجهزة أندرويد.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Energizer H67G المنتظر سيحصل على هيكل بأبعاد (178.6/84/13.5) ملم، وزنه 287 غ.

وشاشته ستكون من نوع IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 720، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 24 ميغابيكسل.

وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

المصدر: gsmarena