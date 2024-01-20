ميزات جديدة تظهر في هواتف iPhone قريبا

تتحضر آبل لإطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، سيحمل معه العديد من الميزات المهمة لهواتف iPhone.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نظام iOS 17.3 الجديد سيعزز حماية هواتف iPhone ويحمي بياناتها من السرقة، فحاليا يمكن لمستخدمي هذه الهواتف فك قفل الشاشة والوصول إلى بيانات الحماية اعتمادا على كلمة المرور فقط، ولكن مع الإصدار الجديد سيتطلب الوصول إلى البيانات المهمة في الهاتف استعمال ميزات حماية إضافية كميزة Face ID، أي أن الهاتف وفي حال فقدانه أو سرقته لن يستطيع أحد من الوصول إلى بياناته من دون مالكه الأصلي، ولن يتمكن مخترقو الهواتف من الوصول إلى بيانات الجهاز في حال كانوا قد توصلوا لمعرفة كلمة المرور بطريقة ما.

ومع التحديث الجديد أيضا سيتمكن مستخدمو هواتف iPhone من تشغيل الموسيقى عبر AirPlay من أجهزة التلفاز الذكية الموجودة في غرف الفنادق، إذ كانت من المفترض أن تظهر هذه الميزة في أنظمة iOS 16 لكن تم تأجيلها.

وستحصل خدمات Apple Music مع التحديث الجديد أيضا على قوائم تشغيل مشتركة للموسيقى يمكن استحداثها مع الأصدقاء، كما سيتمكن مالك الهاتف من وضع علامات ورموز تعبيرية على الأغاني حين الاستماع إليها، كما هو الحال في تليغرام.

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وستحصل هواتف آيفون مع التحديث على خلفيات تشغيل جديدة، كما سيصلح تحديث iOS 17.3 بعض الأخطاء البرمجية في أنظمة تشغيل الهواتف، والتي كانت قد ظهرت مع تحديثات iOS السابقة.

المصدر: appleinsider.ru