ميزة جديدة من آبل تثير غضب المستخدمين!

أثارت شركة آبل غضبا عارما من خلال مشاركة دليل يوضح كيفية إضافة ضمائر "هم" في تحديث نظام التشغيل iOS 17 الجديد.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب، واصفة هذه الميزة بأنها "غير ضرورية" و"مضيعة للتحديث".

وفي منشور تمت مشاركته على X، كتب الحساب الرسمي لدعم آبل: "في iOS 17 وiPadOS 17، يمكنك الآن إضافة الضمائر في جهات الاتصال. إليك الطريقة".

In iOS 17 and iPadOS 17, you can now add pronouns in Contacts.



Here’s how. pic.twitter.com/wkWY3uDZiq — Apple Support (@AppleSupport) January 17, 2024

وقامت آبل بعد ذلك بمشاركة دليل خطوة بخطوة، بما في ذلك مثال لإضافة ضمائر "هم" إلى معلومات جهة الاتصال.

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ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الالتباس حول هذه النقطة، حيث يسمح التحديث للمستخدمين بإضافة الضمائر إلى جهات اتصال الأشخاص الآخرين بدلا من ضمائرهم الخاصة.

وهناك خيار للمستخدمين لإضافة ضمائر إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، ولكن يتم إيقاف مشاركة هذه المعلومات بشكل افتراضي. وهذا يعني أنه لن يتم عرض ضمائر المتصل إلا إذا اختار المستخدم إضافتها.

ومع ذلك، وفقا للعديد من المعلقين على X، كان هذا التغيير هو القشة الأخيرة ويفكرون الآن، في الابتعاد عن منتجات آبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها شركة آبل ضجة بسبب تضمين ميزات التنبيه في تحديثاتها.

ففي العام الماضي، شعر المستخدمون بالغضب بعد أن أضافت الشركة خيار "شحن الطاقة النظيفة" الذي يبطئ عملية الشحن عندما لا تتوفر الطاقة المستدامة.

وكان التغيير الأكبر هو إنشاء ميزة NameDrop، والتي أضافت القدرة على مشاركة معلومات الاتصال بسرعة مع مستخدمي "آيفون" الآخرين.

المصدر: ديلي ميل