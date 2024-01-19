لأول مرة.. آبل تصبح الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأكثر شهرة في العالم!

تفوقت آبل على سامسونغ لتصبح الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأكثر شعبية في العالم لأول مرة.

وقامت شركة تصنيع "آيفون" بشحن أكثر من 80 مليون جهاز في عام 2023، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق International Data Corporation (IDC)، والتي شهدت وصول حصتها الإجمالية في السوق إلى 24.7%.

وتدفع الحصة السوقية المرتفعة شركة آبل إلى التفوق على سامسونغ، التي احتلت المركز الأول منذ عام 2010.

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في IDC: "بينما شهدنا بعض النمو القوي من مشغلات "أندرويد" المنخفضة مثل Transsion وXiaomi في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة للنمو السريع في الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز الأكبر هو آبل. ليست آبل الشركة الوحيدة في المراكز الثلاثة الأولى التي تظهر نموا إيجابيا سنويا فحسب، بل إنها تحتل أيضا المركز الأول سنويا للمرة الأولى على الإطلاق. كل هذا على الرغم من مواجهة التحديات التنظيمية المتزايدة والمنافسة المتجددة من هواوي في الصين، أكبر أسواقها".

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وأرجعت بوبال نجاح شركة آبل إلى الشعبية المتزايدة للأجهزة المتميزة، التي تمثل الآن أكثر من 20% من السوق.

وتأتي أحدث البيانات وسط تراجع اهتمام المستهلكين بالهواتف الذكية، وفقا لبيانات من شركة تحليل السوق Canalys. وكشفت أحدث أرقام الشحنات أن الطلب العالمي على الهواتف الذكية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عقد من الزمن العام الماضي.

وتم نشر تقرير IDC قبل حدث Galaxy Unpacked من سامسونغ، والذي سيشهد قيام عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي بالكشف عن أحدث مجموعة من الهواتف الذكية.

وتواجه سامسونغ منافسة متزايدة من أجهزة "أندرويد" الأخرى، حيث تقدم كل من غوغل وHonor وOnePlus وXiaomi بدائل بمستويات أسعار مختلفة.

وقال رايان ريث، الذي يعمل في قسم أجهزة التنقل العالمية وأجهزة تعقب أجهزة المستهلك التابع لشركة IDC: "إن التحول العام في الترتيب في الجزء العلوي من السوق يسلط الضوء بشكل أكبر على شدة المنافسة داخل سوق الهواتف الذكية".

المصدر: إندبندنت