وسائل إعلام.. "يوتيوب" يعاقب مستخدمي ميزة تخطي الإعلانات!

يقول مستخدمو "يوتيوب"، الذين يحاولون تخطي الإعلانات باستخدام ملحق متصفح AdBlock، إن المنصة تنتقم من خلال خنق أداء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حسبما أفاد موقع PCGamer.

وأدى تفعيل AdBlock في محاولة لتجنب الإعلانات التجارية قبل وأثناء مشاهدة الفيديو على "يوتيوب" إلى زيادة استخدام وحدة المعالجة المركزية بنسبة 17٪، كما وجد مراسل PCGamer.

ووجد المشتركون في خدمة YouTube Premium الخالية من الإعلانات، والذين استخدموا AdBlock على مواقع الويب الأخرى، أن أداء أجهزة الكمبيوتر لديهم ينخفض نسبيا. ولاحظ كاتب آخر في PCGamer زيادة تصل إلى 18% في استخدام وحدة المعالجة المركزية على الرغم من الدفع مقابل امتياز المشاهدة الخالية من الإعلانات.

ويحذر موقع "يوتيوب" المستخدمين من أن استخدام أدوات حظر الإعلانات ينتهك شروط الخدمة الخاصة به، وبدأ مؤخرا في عرض النوافذ المنبثقة التي تطالب المشاهدين بتعطيل ملحق المتصفح. ومع ذلك، يستخدم 60 مليون شخص AdBlock وحده، وتكثر ملحقات المتصفحات ذات الوظائف المماثلة.

واتصل مدير الاتصالات في "يوتيوب"، كريستوفر لوتون، بـ PCGamer بعد نشر مقالهم لينكر صراحة أن منصة الفيديو كانت مسؤولة عن مشكلة الأداء.

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وقال للموقع، الذي قام بتحديث مقالته لتحويل اللوم إلى AdBlock نفسه: "إن تأخيرات التحميل التي يعاني منها مستخدمو AdBlock وAdBlock Plus ليست ناجمة عن جهودنا للكشف عن أداة حظر الإعلانات".

وكافح موقع "يوتيوب" منذ فترة طويلة جهود مستخدميه لتجنب الإعلانات التي يعرضها قبل وأثناء وبعد مقاطع الفيديو التي يرغبون في مشاهدتها بالفعل. وفي العام الماضي، جربت المنصة قصر مستخدمي حظر الإعلانات على ثلاثة مقاطع فيديو قبل أن يطلب منهم إدراج الموقع في القائمة البيضاء، ما يسمح بتشغيل إعلاناتها على الرغم من الحظر، أو الدفع مقابل YouTube Premium. وسيؤدي رفض كلا الخيارين إلى ترك الزوار غير قادرين على مشاهدة المزيد من المحتوى.

واعترفت المنصة بأنها تجري "تجربة صغيرة على مستوى العالم" على مستخدمي حظر الإعلانات في بيان لـThe Verge، حيث صاغت مطالبها على أنها معقولة لأن "الناشرين الآخرين يطلبون بانتظام من المشاهدين تعطيل أدوات حظر الإعلانات".

وفي نوفمبر، تبين أن موقع "يوتيوب" يعاقب المستخدمين الذين يستخدمون ملحقات المتصفح التي تحظر الإعلانات بتأخير تحميل مقاطع الفيديو الخاصة به لمدة خمس ثوان، وهو تكتيك اعترف به لوتون في بيان آخر لموقع The Verge.

وقال إنه يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا "الاستمرار في رؤية مشكلات مثل هذه مع تحسن طرق الكشف عن أدوات حظر الإعلانات على "يوتيوب"".

المصدر: RT