Lenovo تعلن عن حاسبها الجديد ومواصفاته المميزة

أعلنت شركة Lenovo عن حاسب YOGA Pro 14s بنسخته الجديدة، والذي جهّز بمواصفات تجعله منافسا قويا في عالم الحواسب المحمولة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن الحاسب الجديد يأتي بمعالج Ryzen R7 7840HS من AMD، والذي يصل تردده إلى 5.1 غيغا هيرتز، الأمر الذي سيجعله يتعامل بسرعة كبيرة من البيانات ومع صفحات ومواقع الإنترنت.

وحصل الحاسب أيضا على هيكل بوزن 1.4 كلغ تقريبا، وعلى شاشة بمقاس 4.5 بوصة، أبعادها "16:10"، وترددها 120 هيرتز، ومجهزة بلوحة 3K تسمى "PureSight Pro".

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ودعمت Lenovo هذا الحاسب أيضا بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDRX5 بسعة 16 و32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت، وجهّزته بتقنيات Dolby Atmos، ومكبرات صوت عالية الأداء، وأنظمة تبريد خاصة للمعالج، كما أن بطارية الجهاز تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط، ويمكنها العمل لأكثر من 12 ساعة بالشحنة الواحدة.

المصدر: gizmochina