ما الذي ستعلن عنه سامسونغ خلال حدثها التقني الكبير قريبا؟

أعلنت سامسونغ الـ 17 من يناير الجاري موعدا لحدثها التقني الكبير لهذا العام، والذي ستكشف خلاله عن أحدث هواتفها وأجهزتها الذكية، والعديد من التقنيات الجديدة الأخرى.

وأشارت سامسونغ إلى أن الحدث الذي سيعقد في كاليفورنيا سيكون بالإمكان متابعته مباشرة على مواقعها وصفحاتها الرسمية على الإنترنت.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ ستعلن خلال الحدث عن أحدث هواتف الفئة "S" والتي منها :Galaxy S24، وS24 Plus، وS24 Ultra، إذ يفترض أن يحصل الأخير على شاشة بمقاس 6.8 بوصة بدقة +QHD، وعلى معالج Snapdargon Gen 3.

كما يفترض أن يجهز S24 Ultra بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، وبطارية تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واط.

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أما Galaxy S24 وS24 Plus فسيجهزان بشاشات بمقاس 6.2 و6.5 بوصة، ترددها 120 هيرتز، ومعالجات Exynos 2400 وSnapdragon 8 Gen 3.

وستسعرض سامسونغ خلال المؤتمر أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أشارت سابقا إلى أنها ستأتي في هواتف الفئة " S" الجديدة، والمساعد الذكي "Galaxy AI"، وبعض الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء كاميرات الهواتف.

المصدر: timesofindia