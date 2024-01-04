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SpaceX تطلق 21 قمرا لتعزيز شبكة Starlink للاتصالات (فيديو)

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SpaceX تطلق 21 قمرا لتعزيز شبكة Starlink للاتصالات (فيديو)
AP
صاروخ "فالكون 9"
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أطلقت شركة SpaceX صاروخا يحمل مجموعة أولى من أقمار Starlink الصناعية القادرة على إرسال الإشارة مباشرة إلى الهواتف الذكية من الفضاء.

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وأطلقت "SpaceX"، مساء الثلاثاء، صاروخ "فالكون 9" إلى الفضاء من قاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء في كاليفورنيا. وأكدت الشركة أن الصاروخ يحمل على متنه 21 قمرا صناعيا، لوضعها في المدار لدعم نظام الإنترنت الفضائي "Starlink".

وقالت في بيان لها إن إضافة هذه الأقمار "ستمكن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم من توفير وصول عالمي سلس إلى الرسائل النصية والمكالمات والملاحة في كل مكان على كوكب الأرض".

وأبرمت شركة الفضاء التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صفقة في أغسطس 2022 مع شركات الاتصالات اللاسلكية، لتمكين مستخدمي الهواتف في "المناطق الميتة" من الوصول إلى الشبكة عبر أقمار "Starlink" الصناعية.

وأكدت إحدى شركات النقل، وهي "T-Mobile US"، أن الأقمار الصناعية كانت في مدار أرضي منخفض هذا الصباح.

وقال بيان "T-Mobile" إن الخدمة المباشرة ستبدأ بالرسائل النصية، تليها إمكانات الصوت والبيانات في السنوات المقبلة. ولن تكون خدمة القمر الصناعي متاحة على الفور لعملاء "T-Mobile"، لكن الاختبارات الميدانية ستبدأ "قريبا".

المصدر: The Guardian

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