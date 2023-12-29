Oppo تستعد لإطلاق هاتف أندرويد بمواصفات فائقة!

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن Oppo تستعد لإطلاق هاتف جديد مجهز بمواصفات تجعله أحد أفضل أجهزة أندرويد الذكية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Find X7 Ultra المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وستغطى واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فستكون LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (3168/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 510 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

إقرأ المزيد

والكاميرا الأساسية له ستحصل على 4 عدسات بدقة (50+50+50+50) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

ويزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بتقنيات الشحن اللاسلكي السريع أيضا.

المصدر: gsmarena