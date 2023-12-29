محكمة الاستئناف في واشنطن تعلق الحظر الذي فرض على بيع ساعات آبل في الولايات المتحدة

ذكرت وكالة رويترز أن محكمة الاستئناف في واشنطن قررت تعليق الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية على مبيعات بعض ساعات آبل في الولايات المتحدة.

وتبعا للوكالة فإن:"محكمة الاستئناف في واشنطن علقت الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC) على المبيعات المحلية للساعات الذكية Apple Watch Series 9 وUltra 2 بسبب نزاع حول براءات الاختراع".

وفي 26 ديسمبر دخل قرار أصدرته (USITC) حيّز التنفيذ، والذي بموجبه يحظر استيراد وبيع أحدث نماذج ساعات Apple Watch في الولايات المتحدة، والتي تستخدم تقنيات طورتها شركة Masimo للكشف عن معدلات الأكسجة في الدم، وفي 21 ديسمبر اختفت ساعات Apple Watch Series 9 وUltra 2 من موقع آبل، وفي 26 ديسمبر اختفت الساعات من متاجر آبل في الولايات المتحدة.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد ارتأت أن آبل استخدمت تقنيات Masimo الحاصلة على براءة اختراع لإنشاء جهاز استشعار لتحديد مستويات تشبع الأكسجين في الدم في ساعات Apple Watch، ومن جانبها اتهمت Masimo شركة آبل "باستقطاب موظفيها".

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وفي 27 ديسمبر الجاري كانت آبل قد تقدمت بطلب لمحكمة الاستئناف الأمريكية، طالبت فيه تعليق الحظر المذكور حتى تقرر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ما إذا كانت النماذج المحدثة من ساعاتها الذكية تنتهك براءات اختراع شركة Masimo.

المصدر: فيستي