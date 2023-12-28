 
مباشر

Lenovo تطلق أقوى حواسبها بمواصفات منافسة

العالم الرقمي و Social media

Lenovo تطلق أقوى حواسبها بمواصفات منافسة
youtube/@andrewmarcdavid
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wot8

أعلنت Lenovo عن حاسب z16 gen 2 من الجيل الثاني، والذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الحواسب حاليا.

 يأتي الحاسب بهيكل أبعاده (15.8/355/238) ملم، وزنه 1.81 كلغ ،وحصل على نوعين من الشاشات، شاشة OLED بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2400/3840) بيكسل، معدل سطوعها 400 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، ومجهزة بتقنيات حماية العين من الأشعة الضارة، وشاشة بمقاس 16 بوصة تعمل باللمس، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، معدل سطوعها 400 شمعة/م، وحصلت على تقنيات مشابهة لتلك الأولى.

يعمل الحاسب بنظام Windows 11 Pro، ومعالجات AMD Ryzen™ 9 PRO 7040، وذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 64 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية من نوع SSD تصل سعاتها إلى 2 تيرابايت.

إقرأ المزيد
سامسونغ تعلن عن حاسب مميز قادر على الاتصال بشبكات 5G
سامسونغ تعلن عن حاسب مميز قادر على الاتصال بشبكات 5G

وجهزته Lenovo بمكبرات صوت عالية الأداء تعمل مع تقنيات Dolby® Audio، ومايكروفونات تعمل مع تقنيات Dolby Voice، كما زودته بكاميرات عالية الدقة لمكالمات الفيديو، ومنفذي USB Type-C 4، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، ومنفذ HDMI، وبطارية تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: lenovo.com

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا