Lenovo تطلق أقوى حواسبها بمواصفات منافسة

أعلنت Lenovo عن حاسب z16 gen 2 من الجيل الثاني، والذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الحواسب حاليا.

يأتي الحاسب بهيكل أبعاده (15.8/355/238) ملم، وزنه 1.81 كلغ ،وحصل على نوعين من الشاشات، شاشة OLED بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2400/3840) بيكسل، معدل سطوعها 400 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، ومجهزة بتقنيات حماية العين من الأشعة الضارة، وشاشة بمقاس 16 بوصة تعمل باللمس، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، معدل سطوعها 400 شمعة/م، وحصلت على تقنيات مشابهة لتلك الأولى.

يعمل الحاسب بنظام Windows 11 Pro، ومعالجات AMD Ryzen™ 9 PRO 7040، وذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 64 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية من نوع SSD تصل سعاتها إلى 2 تيرابايت.

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وجهزته Lenovo بمكبرات صوت عالية الأداء تعمل مع تقنيات Dolby® Audio، ومايكروفونات تعمل مع تقنيات Dolby Voice، كما زودته بكاميرات عالية الدقة لمكالمات الفيديو، ومنفذي USB Type-C 4، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، ومنفذ HDMI، وبطارية تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: lenovo.com