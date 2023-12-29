Vivo تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة وسرعة شحن فائقة
أعلنت vivo عن هاتف جديد حصل على تقنيات ممتازة، وجهّز ببطارية يمكن شحنها بسرعة كبيرة.
ويأتي هاتف vivo iQOO Neo9 Pro الجديد بهيكل أبعاده (163.5/75.5/8) ملم، وزنه 190غ.
أما شاشته فأتت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 453 شمعة/م تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Mediatek Dimensity 9300 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.
المصدر: 3dnews