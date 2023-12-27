سامسونغ تعلن عن حاسب مميز قادر على الاتصال بشبكات 5G

أزاحت سامسونغ الستار عن حاسب محمول جديد قادر على الاتصال بشبكات 5G، سيطرح في الأسواق العالمية بسعر منافس.

ويأتي حاسب Galaxy Book 3 Go الجديد بهيكل أنيق التصميم أبعاده (324/225/15.5) ملم، وزنه 1.43 كلغ.

وحصل الجهاز على شاشة IPS بمقاس 14 بوصة بدقة عرض Full HD، وعلى ذواكر وصول عشوائي LPDRRx بسعة 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابات، وجهّز بمعالج Snapdragon 7c+ Gen 3 الذي يوفر له أداء ممتازا في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت.

ولم تحدد سامسونغ سعة البطارية في هذا الجهاز بالضبط، لكنها أشارت إلى أنها تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وشحنها لمدة نصف ساعة يكفي الحاسب ليعمل 8 ساعات.

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زوّدت سامسونغ هذا الحاسب بتقنيات Bluetooth 5.1 للاقتران مع الأجهزة الأخرى وتبادل البيانات، وشرائح مودم تمكنه من العمل مع شبكات Wi-Fi 6E، كما جهّزته بمنفذي USB-C، ومنفذ USB-A، وفتحة لشرائح الذاكرة الخارجية microSD.

ودعمته بميزات Buds Auto Switch، وMulti Control، وميزات للاقتران بشاشات خارجية، وميزات لتبادل البيانات بسرعة مع الحواسب وبعض أنواع الأجهزة الذكية، وسعر هذا الجهاز في الأسواق العالمية فسيكون 430 دولارا تقريبا.

المصدر: overclockers.ru