هواوي تعلن عن تلفازها الذكي الجديد

أعلنت هواوي عن تلفازها الذكي الجديد الذي زودته بتقنيات ممتازة ومواصفات منافسة.

وحصل تلفاز Huawei Smart Screen V5 الجديد على شاشة SuperMiniLED بمقاس 85 بوصة، يمكنها عرض فيديوهات 4K بمعدل 120 إطار في الثانية، ومعدل سطوعها يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا.

وحصل الجهاز على معالج Honghu 900 من تطوير هواوي، ونظام HarmonyOS 4، وتقنيات مميزة تساعد على التحكم به عبر إيماءات اليد،

زوّد التلفاز بعدد من الميزات المهمة، مثل ميزة الضبط التلقائي للسطوع، وميزة تقليل انبعاثات الضوء الأزرق للتقليل من إجهاد العين، كما حصل سطح شاشته على مواد خاصة لتشتيت الضوء المتساقط على الشاشة لتقليل الانعكاسات.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الجهاز يمكن وصله بكاميرات ومايكروفونات عالية الأداء لإجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت، كما حصل على تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

المصدر: ixbit