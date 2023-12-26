هاتف مصفح مزوّد بكاميرا رؤية ليلية وبطارية 22 ألف ميلي أمبير!

كشفت Oukitel عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين جدا، وجهّز بتقنيات تميّزه عن الكثير من الهواتف الذكية الموجودة حاليا.

ويتميّز هاتف Oukitel WP33 Pro بهيكل شديد المتانة يتوافق مع المعيار العسكري الأمريكي MIL-STD-810H، وحصل على مقاومة للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69K.

ومن الميزات الأخرى في هذا الجهاز هو بطاريته الكبيرة التي أتت بسعة 22000 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، ويمكن استعمالها كمصدر لشحن الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

حصل الهاتف على شاشة بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، وحميت بزجاج Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش، وزوّد بكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابيكسل وكاميرا للرؤية الليلية.

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وزودته Oukitel بمكبرات صوت عالية الأداء، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ومعالج +MediaTek Dimensity 6100، وستبدأ مبيعاته حول العالم في 8 يناير القادم بسعر 240 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit